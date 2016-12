Chine : L’arbitre Mark Clattenburg prêt à quitter la Premier League

L’arbitre anglais Mark Clattenburg, considéré comme l’un des meilleurs arbitres du monde, ne serait pas contre l’idée d’aller exercer dans le championnat chinois.

Il a arbitré la finale de Coupe d’Angleterre, de la Ligue des Champions et de l’Euro en 2016. L’Anglais Mark Clattenburg est l’un des meilleurs arbitres du monde, et comme les joueurs, il est courtisé par le championnat chinois et ses millions. Ce vendredi, l’arbitre de 41 ans a avoué qu’il n’était pas contre le fait de rejoindre l’Asie. « La Chine est en train de développer son football, quand on voit leurs recrutements. Je suis sous contrat avec la Premier League, mais s’il y a une opportunité… Je n’ai pas encore défini ma carrière sur le long terme. Combien de temps encore serai-je arbitre ? Ça fait douze ans que j’officie en Premier League, et ça a été merveilleux. Il n’y a pas d’offre sur la table, mais s’ils font une offre, je la prendrai en considération. Mais pour le moment, j’aime toujours travailler pour la Premier League et l’UEFA. » Et si c’était lui l’arbitre de la Coupe de Chine 2017 ?