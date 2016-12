Chelsea - Mourinho : ''Avoir Martial et Mkhitaryan sur le banc, ça aide"

Après la victoire contre Sunderland lundi (3-1), le coach de Manchester United se félicite des entrées en jeu de l'Arménien Henrikh Mkhitaryan (62è) et du Français Anthony Martial (74è).

José Mourinho – entraîneur de Manchester United : « Je ne pense pas que notre performance ait été bonne en première période. En seconde on a tout retrouvé : de l’intensité, une récupération haute du ballon , un jeu rapide, des passes rapides, du dynamisme et de la créativité. Et avoir des joueurs comme Martial et Mkhitaryan sur le banc ça aide parce qu’ils sont entrés à un moment où il y avait un peu de fatigue, et ils ont complètement changé l’équilibre du match. Donc on mérite la victoire, pas de doute. Et je suis content de la seconde période. »