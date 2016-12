Chelsea - Conte : "12 victoires de suite ? Mes joueurs les méritent"

Après la victoire contre Bournemouth lundi (3-0), Chelsea poursuit sa course en tête de la Premier League avec un 12ème succès consécutif.

12 victoires de suite pour Chelsea qui continue la course en tête de la Premier League à 7 points devant Manchester City et 9 devant Liverpool et Arsenal. Les Reds ont un match en moins et pourraient en cas de victoire revenir à 6 points. Mais l’écart est encore là et ce n’est pas la belle série du club de la capitale qui va les freiner dans la course au titre.

Une série qui pour l’entraîneur des Blues, Antonio Conte, n’est que méritée : « Je suis content. Je suis content parce que ce n’est pas facile de gagner 12 matchs de suite. Ce n’est pas facile. Ce championnat est difficile. Et aujourd’hui ce match aussi a été très difficile. Je suis content pour les joueurs parce qu’ils le méritent. Il me montrent une bonne concentration, un bon comportement et ça c’est fantastique. »