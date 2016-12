CAN – Historique : 1984 : le Cameroun entre dans l’histoire de la CAN

Initialement prévue au Malawi, la Coupe d’Afrique des nations 1984 a été finalement disputée en Côte d’Ivoire.

La 14e édition de la CAN a été marquée par la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de lever la limitation à deux joueurs professionnels pour chaque pays. Une affaire qui a bien arrangé les Éléphants qui ont renforcé leurs rangs par plusieurs joueurs évoluant en Europe.

Toutefois, la Côte d’Ivoire a été éliminé dès la phase des poules. En effet les ivoiriens ont hérité du groupe A avec l’Egypte, qui a terminé première avec 5 points, le Cameroun (deuxième avec 4 points). La Côte d’Ivoire, avec une victoire et deux défaites, a occupé la troisième place par deux points devançant le Togo, dernier avec un seul point.

Même sort pour le tenant du titre, le Ghana, qui a terminé troisième du groupe B. La première place est revenue à l’Algérie (5 points) qui a réussi à devancer le Nigéria (4 points). Le Malawi, pour une première participation à une phase finale de CAN, s’est contenté de la dernière place avec un point suite à son match nul face aux Super Eagles.

Le dernier carré était formé par les deux matchs, Cameroun vs Algérie et Egypte vs Nigéria. À l’issu des tirs au but, les Lions Indomptables l’ont emporté (0-0, 5-4 TAB) face aux Fennecs, de même le Nigéria de Stephen Keshi qui s’est qualifié pour la finale au dépend de l’Egypte (2-2, 8-7 TAB). Les Camerounais avec des joueurs comme Ndjeya « Sécateur », Theophile Abéga « docteur » (élu meilleur joueur du tournoi) et Ebongué « bouboule » ont réussi à remporter la finale face au Nigéria (3-1), remportant ainsi la Coupe d’Afrique pour la première fois de leur histoire. Sur ce même score, l’Algérie a dominé l’Egypte terminant ainsi troisième la compétition.