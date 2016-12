CAN 2017: une liste de 26 Maliens

Alain Giresse a dévoilé une pré-liste de 26 joueurs Maliens qui pourraient prendre par à la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon dans deux semaines.

Une liste à laquelle manque Adama Traoré, pourtant auteur de bonnes prestations avec Middlesbrough depuis le début de la saison.

Le buteur de La Gantoise, Kalifa Coulibaly, fait office d’invité surprise dans cette pré-liste qui comporte bien évidemment les stars de la sélection, à savoir les frères Yatabaré et Moussa Marega.

Rappelons que le Mali affrontera le Ghana, l’Egypte et l’Ouganda dans le groupe D de la CAN 2017, et qu’il préparera cette échéance au Maroc, avec au menu un match amical face au Burkina Faso.

Les 26 Maliens:

Gardiens : Soumaila Diakité (Stade Malien de Bamako), Djigui Diarra (Stade Malien de Bamako), Oumar Sissoko (Orléans, France).

Défenseurs : Ousmane Coulibaly (Panathinaikos, Grèce), Hamari Traoré (Reims, France), Falaye Sacko (Vitória Guimarães, Portugal), Molla Wagué (Udinese, Italie), Salif Coulibaly (TP Mazembe, RD Congo), Mohamed Oumar Konaté (RS Berkane, Maroc), Mahamadou N’Diaye (Troyes, France), Youssouf Koné (Lille, France), Charles Blonda Traoré (Troyes, France).

Milieux : Yves Bissouma (Lille, France), Mamoutou N’Diaye (RS Antwerp, Belgique), Lassana Coulibaly (Bastia, France), Yacouba Sylla (Montpellier, France), Samba Sow (Kayserispor, Turquie), Adama Traoré (AS Monaco, France), Sambou Yatabaré (Werder Brême, Allemagne), Souleymane Diarra (Ujpest, Hongrie), Moussa Doumbia (Rostov, Russie).

Attaquants : Moussa Marega (Vitória Guimarães, Portugal), Kalifa Coulibaly (La Gantoise, Belgique), Moustapha Yatabaré (Karabukspor, Turquie), Adama Traoré (TP Mazembe, RD Congo) et Bakary Sako (Crystal Palace, Angleterre).