CAN 2017 : la pré-sélection de la Côte d’Ivoire avec Zaha

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Michel Dussuyer, a révélé ce mercredi une pré-sélection de 24 joueurs pour le stage de préparation en vue de la CAN 2017 (14 janvier-5 février), sans majeures surprises, si ce n’est les absences du jeune attaquant de Kilmarnock FC (D1 Ecossaise) Souleymane Coulibaly (21 ans) et du prolifique buteur du FC Bâle Seydou Doumbia auteurs d’une excellente première moitié de saison avec respectivement 11 réalisations en 22 apparitions et 9 buts en 11 matches.

A lire aussi >> Buteurs africains en Europe : Seydou Doumbia intègre le Top 3

Pour le reste, c’est donc du grand classique au regard des derniers rassemblements. Serge Aurier, Eric Bailly ou encore Serey Die seront bien au rendez-vous, tout comme Wilfried Bony qui malgré ses performances décevantes cette saison sous les couleurs de Stoke City (2 buts en 10 apparitions) figure bien dans la liste de Dussuyer.

Placés dans le Groupe C, l’une des poules les plus relevées de la compétition, les Ivoiriens devront cravacher dès la phase de poules face au Maroc, la République Démocratique du Congo et les Eperviers du Togo.

>> CAN 2017 : le calendrier de la Côte d’Ivoire

Voici le programme complet des rencontres >> CAN 2017: le calendrier complet

La liste complète des 24 joueurs sélectionnés :

Gardiens :

Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RD Congo)

Ali Badra Sangaré (AS Tanda)

Mande Sayouba (Stabaek, Norvège)

Défenseurs :

Eric Bailly (Manchester United, Angleterre)

Serge Aurier (PSG, France)

Mamadou Bagayoko (Saint-Trond, Belgique)

Wilfried Kanon (ADO La Haye, Pays-bas)

Simon Deli (Slavia Prague, Rép Tchèque)

Ousmane Diarrasouba (Adanaspor, Turquie)

Lamine Koné (Sunderland, Angleterre)

Traoré Adama (FC Bâle, Suisse)

Milieux de terrain :

Serey Die (FC Bâle, Suisse)

Jean Mickael Seri (Nice, France)

Victorien Angban (Grenade, Espagne)

Franck Kessié (Atalanta, Italie)

Serge Nguessan (Nancy, France)

Cheick Doucoure (Metz, France)

Attaquants :

Wilfried Bony (Stoke, Angleterre)

Salomon Kalou (Hertha Berlin, Allemagne)

Jonathan Kodjia (Aston Villa, Angleterre)

Giovanni Sio (Rennes, France)

Max Alain Gradel (Bournemouth, Angleterre)

Nicolas Pepe (Angers, France)

Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre)