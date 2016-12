CAN 2017 : Kidiaba place les Léopards parmi les favoris

L’emblématique portier du Tout Puissant Mazembe et des Léopards de la République Démocratique du Congo Robert Kidiaba place la RDC parmi les favoris de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui verra sa nation affronter les Eléphants de la Côte d’Ivoire, les Lions De l’Atlas et les Eperviers du Togo au sein de la Poule C, l’une des poules les plus relevées de la compétition.

« Oui, je pense que la République Démocratique du Congo fera partie des favoris, même si je ne suis pas dans le groupe », a déclaré le dernier rempart des Corbeaux de Lubumbashi, en marge d’une conférence de presse organisée par Afrivac, une fondation engagée dans la recherche de financements destinés à la vaccination en Afrique comme le précise l’Agence de presse sénégalaise, qui relaie les propos du triple vainqueur de la Ligue des Champions Africaine Orange.

Avec une troisième place lors de la dernière CAN en Guinée Equatoriale, suivie d’un titre de champion d’Afrique des joueurs locaux, les Léopards n’ont jamais été aussi forts et semblent avoir les moyens de perturber les grandes nations du ballon rond au Gabon en janvier prochain.

