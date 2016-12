Place aujourd’hui à la présentation d’une autre nation qualifiée à cette CAN 2017, les Black Stars du Ghana, une nation qui a toujours joué les premiers rôles lors des précédentes éditions de cette compétition.

Historique :

Quatre fois champion d’Afrique (1963, 1965, 1978, 1982), cinq fois malheureux finaliste (1968, 1970, 1992, 2010, et 2015), une fois troisième (2008) et trois fois quatrième (1996, 2012 et 2013), le Ghana est la deuxième nation la plus titrée en Afrique après l’Egypte qui compte sept titres continentaux (à égalité avec le Cameroun, 4 fois champion d’Afrique). C’est aussi la troisième nation qui avait le plus participé en une Coupe d’Afrique des Nations (20 participations), derrière la Côte d’Ivoire qui avait disputé 21 Coupes d’Afrique et l’Egypte avec ses 22 participations en CAN.

Les Black Stars ont quitté le tournoi final de la CAN dès son premier tour quatre fois (1980, 1984, 1998, 2006) et ont vu leur aventure s’arrêter aux quarts de finale deux fois, en 2000 et en 2002.

Route vers le Gabon :

Lors des éliminatoires, la Ghana a hérité d’un groupe à la portée dans lequel on trouve le Mozambique, l’île Maurice, et le Rwanda.

Les Black Stars ont récolté 14 points ( 4 victoires et deux matchs nuls ) loin devant leurs adversaires. Pour info, seul le premier du groupe est qualifié.

Les Stars :

Comme son surnom (Black Stars) l’indique, le Ghana ne manque d’étoiles. D’Asamoah Gyan aux frères Ayew, Jordan et André, cette sélection est bourrée de grands joueurs de talent. En défense comme en milieu de terrain et en attaque, le Ghana compte des nombreux joueurs capables de faire la différence.

Cette génération tentera d’oublier la finale perdue face à la Côte d’Ivoire aux tirs au but en 2015 et d’aller au bout cette fois

Le programme:

Le finaliste 2015 est tombé dans un groupe très relevé où on trouve le frère ennemi égyptien, le Mali, ainsi que l’Ouganda.