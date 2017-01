CAF Awards 2016 : Riyad Mahrez sacré meilleur joueur africain de l'année !

Cela fait 30 ans que les Algériens attendaient un successeur à l’illustre Rabah Madjer (1987) c’est désormais chose faite. Auteur d’une saison historique avec Leicester City, l’attaquant vedette des Fennecs de l’Algérie Riyad Mahrez a été élu ce jeudi 5 janvier « meilleur joueur africain de l’année 2016 » par la CAF, succédant au ‘serial buteur’ gabonais du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Le véloce gaucher algérien a ainsi devancé le capitaine des Panthères du Gabon avec 361 voix contre 313, tandis que le buteur des Lions de la Téranga Sadio Mané (Liverpool) complète le podium avec 186 voix.

Mahrez a été l’acteur principal du sacre de son club avec notamment 18 buts à son compteur en championnat. Élu meilleur joueur de la saison en Premier League par le syndicat des joueurs anglais et meilleur joueur africain de l’année 2016 par la BBC, l’Algérien semble faire l’unanimité, que ce soit en Europe ou dans le monde entier.

« Je dédie ce trophée à tous les Algériens et à tous mes fans qui me soutiennent à travers le monde», s’est réjoui le joueur de 25 ans qui devient le 3ème Algérien à remporter la prestigieuse distinction après Lakhdar Belloumi (1981) et Rabah Madjer (1987).

Voici à titre de rappel tous les précédents lauréats :

2015 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2014 : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2013 : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2012 : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2011 : Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

2010 : Samuel Eto’o (Cameroun)

2009 : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2008 : Emmanuel Adebayor (Togo)

2007 : Frédéric Kanouté (Mali)

2006 : Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

2005 : Samuel Eto’o (Cameroun)

2004 : Samuel Eto’o (Cameroun)

2003 : Samuel Eto’o (Cameroun)

2002 : El Hadji Diouf (Sénégal)

2001 : El Hadji Diouf (Sénégal)

2000 : Patrick Mboma (Cameroun)

1999 : Nwankwo Kanu (Nigeria)

1998 : Mustapha Hadji (Maroc)

1997 : Victor Ikpeba (Nigeria)

1996 : Nwankwo Kanu (Nigeria)

1995 : George Weah (Liberia)

1994 : Emmanuel Amunike (Nigeria)

1993 : Rashidi Yekini (Nigeria)

1992 : Abedi Pelé (Ghana)

1991 : Abedi Pelé (Ghana)

1990: Roger Milla (Cameroun)

1989: George Weah (Liberia)

1988 : Kalusha Bwalya (Zambie)

1987: Rabah Madjer (Algérie)

1986: Badou Zaki (Maroc)

1985: Mohamed Timoumi (Maroc)

1984: Théophile Abega (Cameroun)

1983: Mahmoud Al-Khatib (Egypte)

1982: Thomas N`Kono (Cameroun)

1981 : Lakhdar Belloumi (Algérie)

1980: Jean M. Onguene (Cameroun)

1979: Thomas N`Kono (Cameroun)

1978: Karim Abdul Razak (Ghana)

1977 : Tarak Dhiab (Tunisie)

1976 : Roger Milla (Cameroun)

1975 : Ahmed Faras (Maroc)

1974: Paul Moukila (Congo-)

1973: Tshimen Bwanga (RD Congo)

1972: Cherif Souleymane (Guinée)

1971: Ibrahim Sunday (Ghana)

1970: Salif Keita (Mali)