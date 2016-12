Bundesliga - Bayern Munich : Karl-Heinz Rummennigge retient Arjen Robben

Freiné par les blessures et en fin de contrat en juin prochain, Arjen Robben n’est pas moins décisif pour autant. Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich, a fait part de son souhait de prolonger le Néerlandais.

Au Bayern Munich depuis 2010, l’ailier oranje Arjen Robben pourrait prolonger l’aventure avec le club bavarois. C’est le président Karl-Heinz Rummenigge qui l’a fait savoir après la victoire du Bayern devant le RB Leipzig mercredi (3-0, 16eme journée) : « Nous voulons qu’il reste au Bayern Munich. Nous sommes vraiment optimistes, je crois que nous pourrons annoncer peut-être dès janvier la conclusion d’un accord. » Arjen Robben a inscrit six buts et offert six offrandes toutes compétitions confondues cette saison en quatorze apparitions avec le champion d’Allemagne. Après les prolongations de Franck Ribéry (2018) et Robert Lewandowski (2021), celle de Robben serait une bonne nouvelle pour le leader de Bundesliga.