Bulgarie : Libre, Dimitar Berbatov vise la Premier League

Retour en Angleterre pour Berbatov ?

Libre depuis la fin de son aventure avec la PAOK Saonique, Dimitar Berbatov est à la recherche d’un nouveau club pour relancer sa carrière. Si l’international bulgare (78 sélections) n’a plus disputé un match officiel depuis le 31 mai dernier, ce dernier se maintient en forme du côté de Manchester United depuis la mi-décembre, comme l’indique The Sun. A 35 ans, l’ancien joueur de l’AS Monaco en a encore sous le pied, et n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons.



La Premier League est sa priorité



Interrogé par la BBC, son agent Emil Dantchev a dévoilé les envies de son joueur. « Dimitar sent qu’il peut encore jouer au moins une année et sa priorité sera de revenir en Angleterre. Passé par Tottenham, Manchester United ou encore Fulham, Dimitar Berbatov a l’avantage de déjà connaître les exigences de la Premier League. Avec un statut de joueur libre, le buteur bulgare a tout pour plaire.