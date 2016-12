Brésil - Chapecoence : Une simple panne de carburant à l'origine du crash

C'est une succession d'erreurs humaines, et non pas techniques, qui serait à l'origine du crash de l'avion transportant les joueurs de Chapecoense.

On en sait plus sur le crash d’avion qui a fait 91 morts, dont 19 membres du club brésilien de Chapecoense le 28 novembre dernier, sur les flancs d’une montagne de Medellin. L’accident est dû à des erreurs humaines et non pas techniques, a fait savoir l’Aviation civile colombienne. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’avion de la compagnie bolivienne LaMia est tout simplement tombé en panne de carburant. « Les pilotes étaient conscients des limitations de carburant dont ils disposaient, qui n’était pas ce qui convenait, ni suffisant. Mais ils n’en ont cependant pas informé les autorités aéronautiques colombiennes et n’ont signalé que l’avion était confronté à une urgence que sept minutes avant le crash », a déclaré le colonel Freddy Bonilla. « A ce jour, nous n’avons aucune preuve montrant qu’un facteur technique ait causé l’accident, tout est lié à un facteur humain et de gestion », a-t-il ajouté, précisant que l’avion avait un excès de poids de 500kg, mais que cela n’avait pas été « déterminant » dans l’accident.