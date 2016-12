Copyright -Via Twitter @Realmadridplace

La star de la Juventus Paulo Dybala a affirmé lors d’une récente interview qu’il veut rester à la vieille dame malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens comme le Real Madrid et le Barça.

L’attaquant argentin a expliqué: « Mon transfert vers l’Espagne? Ce ne sont que des intox. Je me sens énormément tranquille ici et on est sur le point de prolonger le contrat. Les négociations sont en cours mais je peux vous affirmer que je n’ai pas l’intention d’aller au Real Madrid ou à Barcelone ».