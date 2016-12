Arsène Wenger, le prochain coach du PSG?

Copyright - Arsène Wenger via Twitter

Arsène Wenger pourrait débarquer en France avec 20 ans passés à Arsenal. En effet, la presse anglaise a annoncé que le coach des Gunners est le successeur probable d’Emre, l’entraîneur actuel du Paris Saint Germain.

Selon le magazine anglais « Express », le contrat de Wenger avec Arsenal arrivera à sa fin cette saison. La même source a indiqué que le président du Paris Saint Germain est persuadé que Wenger sera le coach idéal du club parisien.

Wenger a expliqué lors d’une récente interview avec la même source: « Je vais prendre ma décision lors du printemps prochain. Les dirigeants d’Arsenal sont libres et je le suis aussi. Je travaille ici depuis 20 ans et on s’entend très bien ».