Arsenal - Wenger : "Giroud est un battant"

Après la victoire acquise en fin de match contre West Brom lundi (1-0), le coach d'Arsenal loue l'état d'esprit de l'unique buteur de la rencontre, le Français Olivier Giroud.

18e journée de Premier League et une victoire très précieuse pour Arsenal en toute fin de match grâce à Olivier Giroud. Un succès qui permet de continuer à figurer en haut de classement, 4e à 9 points de Chelsea leader, et deux de Manchester City son dauphin. Et à égalité de points avec Liverpool, 3e, mais les Reds ont un match en moins.

Une victoire acquise in extremis avec un Olivier Giroud dont Arsène Wenger salue la mentalité :

« Il inscrit des points aussi quand il entre en cours de match parce qu’il a marqué plusieurs fois après être entré en jeu. Il a des qualités dont notre équipe a besoin et que les autres n’ont pas. Et c’est un battant aussi Olivier vous savez. Il a un état d’esprit fantastique. Ça a été très frustrant pour lui parce qu’il n’a pas toujours joué. Et quand il a bien joué, je ne l’ai pas toujours aligné lors du match suivant. Mais, nous avons une relation honnête. J’ai un grand respect pour lui. Il savait qu’il ne jouerait pas tout le temps et malgré cela il a gardé un haut niveau de motivation. Votre travail en tant que joueur de foot c’est d’être toujours prêt. Ça fait partie du travail. Si vous êtes titulaire, c’est fantastique. Sinon vous devez vous tenir prêt. Et les joueurs qui sont prêts, une fois qu’on leur donne leur chance, ils répondent présents. Et les joueurs qui se lamentent ratent cette chance et vous donnent une raison de plus de ne pas les aligner. Et les battants sont toujours prêts. »