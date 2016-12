Arsenal : Wenger a convaincu Giroud de rester

Olivier Giroud va rester à Arsenal. Peu utilisé par Arsène Wenger cette saison (16 bouts de matchs, 3 titularisations toutes compétitions confondues), l’attaquant français était donné partant lors du prochain Mercato hivernal.

Mais après une conversation avec son entraîneur, le joueur de 30 ans a décidé de rester. Freiné par une blessure à la cheville puis par les performances étincelantes d’Alexis Sanchez, Olivier Giroud s’est tout de même montré décisif à plusieurs reprises cette saison, inscrivant 6 buts, dont un salvateur face à West Bromwich lundi (1-0).

De quoi demander plus de temps de jeu à son coach : « Il s’agit de toujours garder un niveau d’exigence élevé, assure le Français dans des propos rapportés par des médias britanniques. De toujours continuer à travailler dur à l’entraînement. J’ai parlé avec le patron (Arsène Wenger, ndlr), on a eu plusieurs discussions ensemble et il m’a expliqué pourquoi je n’avais pas joué beaucoup jusqu’ici. Mais tant que l’équipe progresse, je suis heureux. Je suis au club depuis cinq ans (2012 en fait, ndlr) et je veux continuer. On verra, j’ai besoin de plus de temps de jeu mais on verra dans le futur ». Olivier Giroud tentera d’arracher une deuxième titularisation d’affilée en Premier League lors de la réception de Crystal Palace ce dimanche.