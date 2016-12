Arsenal : Allegri se propose pour prendre la suite

D'après The Sun, Massimiliano Allegri ne serait pas contre l'idée de succéder à Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal.

Arsène Wenger maintient le mystère autour de son avenir. Nul ne sait si le technicien alsacien mettra un terme à sa carrière d’entraîneur d’ici à la fin de la saison, s’il quittera Arsenal, ou prolongera son aventure débutée il y a maintenant 21 ans. Un chose est sûre en revanche, nombreux sont les prétendants à sa succession. Plusieurs noms circulent, mais celui de Massimiliano Allegri revient avec insistance entre l’Italie et l’Angleterre. La Gazzetta dello Sport avait indiqué que l’Italien était intéressé par le poste et The Sun se fait écho des mêmes informations ce mercredi. L’agent d’Allegri aurait établi le contact avec l’état-major des Gunners. Ralph Hasenhuttl figure également sur la short-list de la formation londonienne et a d’ores et déjà été contacté. On parle également de Dennis Bergkamp.