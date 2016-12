Quand Zlatan évoque Messi et Ronaldinho

Au micro d'ESPN, Zlatan Ibrahimovic n'a pas tari d'éloges envers ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Ronaldinho.

Zlatan Ibrahimovic ne tarit pas d’éloges. Le géant suédois a en effet encensé deux de ses anciens partenaires : Lionel Messi, avec qui il a joué pendant un an au Barça en 2009-10, et Ronaldinho, qu’il a également connu pendant une saison, du côté du Milan AC en 2010-11.

L’attaquant de Manchester United n’a ainsi pas manqué de souligner le talent de ses deux anciens compères, dans une interview accordée à ESPN.

Ibrahimovic : « Jouer avec Messi, c’est comme jouer à la Playstation »

Le joueur de 35 ans rend d’abord un hommage appuyé à la Pulga, avant d’évoquer le style de jeu du quintuple Ballon d’Or d’une manière peu banale : « Messi est unique. Je ne sais pas si on verra un autre joueur faire ce qu’il a fait parce qu’il a son style et je ne crois pas qu’il soit possible de devenir ce joueur. J’ai eu la chance de le voir tous les jours et comme je l’ai déjà dit, c’est comme jouer à la PlayStation : tu lui donnes la balle et il commence à passer tous les adversaires, c’est ça Messi ».

Ibrahimovic : « Nous sommes deux joueurs aux styles différents »

Avec 50 buts en 2016, Zlatan Ibrahimovic a l’occasion de devenir le meilleur buteur sur l’année civile s’il marque deux buts contre Middlesbrough ce samedi. Il dépasserait ainsi… Messi, et ses 51 buts cette année. Deux attaquants aux multiples talents, mais la comparaison s’arrête là : « Nous sommes deux joueurs aux styles différents », rappelle l’ancien buteur du PSG. « Je suis celui qui a conquis différents pays, il est celui qui est resté au même endroit et a été incroyable. S’il peut le faire là-bas, il peut le faire n’importe où parce qu’il est ce genre de joueur qui aime le football. Il l’aime tellement qu’il n’aurait aucun problème à réaliser les mêmes performances ailleurs ».

Ibrahimovic : « Les autres joueurs étaient des enfants à côté de Ronaldinho »

Enfin, l’ex international suédois (116 sélections, 62 buts) n’oublie pas d’évoquer Ronaldinho, qui pouvait ridiculiser ses adversaires grâce à son talent et sa large palette technique : « Ronaldinho était un excellent joueur. Nous avons joué ensemble au Milan mais il n’était pas à son meilleur niveau. Pourtant, j’ai aimé jouer avec lui. Ronaldinho aimait dribbler rapidement et quand il le faisait, les autres joueurs étaient des enfants à côté ». Des compliments qui iront sans doute droit au cœur du Brésilien de 36 ans, sans contrat depuis son départ de Fluminense, et qui ne devrait donc pas tarder, selon toute vraisemblance, à raccrocher les crampons.