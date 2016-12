Angleterre - Liverpool : Klopp évoque la présence de Guardiola à Anfield

Jürgen Klopp a ironisé sur la présence de Pep Guardiola dans les tribunes d'Anfield ce mardi, à quatre jours du choc entre les Reds et les Citizens.

Ce sera le dernier choc footballistique de l’année 2016. Samedi à 18h30 (heure française), Liverpool accueillera Manchester City lors de la 19eme journée de Premier League. A quatre jours de ce gros match, Liverpool a tranquillement battu Stoke City (4-1) à Anfield sous les yeux de… Pep Guardiola. Le coach des Citizens avait fait le court déplacement sur les bords de la Mersey pour observer en temps réel les Reds, qui devancent son équipe d’un point au classement. Interrogé sur la présence du Catalan dans les tribunes d’Anfield, Jürgen Klopp a préféré en rire.

Klopp : » Ça va être un match sympa »

« Ce sera un gros match, pour les deux équipes. J’ai entendu dire que Pep Guardiola était dans le stade ce soir. Je ne suis pas sûr qu’il ait vu beaucoup de matchs de ses adversaires au stade ces dernières semaines. C’est le signe que c’est un match spécial qui nous attend, et nous avons vraiment hâte d’y être. Je l’ai fait beaucoup par le passé, mais ce n’est plus très facile, car ça ressemble parfois plus à une séance de signatures d’autographes qu’à un match de football à regarder. J’espère que Pep a pu signer tous les autographes qui lui ont été demandés. (…) Ce sera un match difficile pour les deux équipes, mais la chose la plus excitante et importante, c’est que le match sera à Anfield. Ils ont excellente équipe, et nous ne sommes pas trop mauvais non plus, donc ça va être un match sympa. » Sur le papier, en tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit le cas.