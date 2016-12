Angleterre : Le titre de champion se joue-t-il vraiment lors du Boxing Day ?

Lundi débute le Boxing Day en Premier League. Un moment décisif dans la saison, mais pas forcément crucial dans la course au titre.

Un doux parfum de Boxing Day flotte outre-Manche en cette fin d’année. Le 26 décembre donne le coup d’envoi d’un improbable marathon, qui n’a lieu qu’au sein du pays créateur du football. Un enchaînement de trois matchs en une semaine entre Noël et Nouvel An qui, chaque année, joue un rôle déterminant dans la course au titre. A défaut de pouvoir être certain de gagner la Premier League durant cette période, on peut la perdre.

Par le passé, cartons pleins pour Chelsea et Manchester United

Lors de la saison 2005-06, Chelsea, emmené par les illustres Michael Essien, Frank Lampard et Didier Drogba, enchaîne quatre succès en autant de rencontres du 26 décembre 2005 au 2 janvier 2006. Ses poursuivants, Liverpool et Manchester United, concèdent respectivement deux et quatre points aux Blues sur cette période. Impossible ensuite pour les distancés de combler leur retard. Chelsea, trop fort, remportera le championnat avec 91 points, huit longueurs d’avance sur les Red Devils et neuf devant Liverpool. L’année suivante, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois, les rôles sont inversés. Manchester United reprend quatre points aux Blues durant le Boxing Day. Un avantage précieux puisqu’à la fin du championnat, United sera couronné avec six points d’avance. En général, le futur champion passe sans encombre cette épreuve des fêtes. Pour le dernier titre de Sir Alex Ferguson, lors de la saison 2012-13, les Mancuniens font un sans-faute, reçus trois sur trois.

Leicester, parfait contre-exemple

Il y a deux ans, en 2014-15, le Manchester City de Manuel Pellegrini avait profité du Boxing Day pour reprendre trois points au leader Chelsea et ainsi revenir à sa hauteur au classement. Mais les Citizens avaient craqué lors de la seconde partie de saison et échoué à huit longueurs des Londoniens. L’an passé, la surprise Leicester n’avait pas réalisé de bons résultats lors du Boxing Day avec seulement un point pris sur neuf possibles. Pourtant en tête à la 18eme journée, deux points devant Arsenal, les hommes de Claudio Ranieri sont ressortis deuxième à deux points des Gunners au soir de la 20eme journée. Un handicap relatif, puisque la bande à Jamie Vardy terminera avec dix points d’avance sur Arsenal en mai.

Un enchaînement à ne pas rater pour les poursuivants

Cette année, Chelsea est en position de force. Avec six points d’avance sur Liverpool, son matelas est confortable. L’enchaînement des matchs est redouté par certaines équipes. Joueurs et entraîneurs étrangers ont parfois du mal à s’y faire. Jürgen Klopp, coach allemand de Liverpool, a récemment déclaré en conférence de presse que « jouer le 31 décembre puis le 2 janvier n’est pas la meilleure idée au monde ». Son équipe disputera un choc à Anfield le 31 décembre contre Manchester City, actuel troisième. Cette année encore, le Boxing Day ne s’annonce pas décisif mais pourrait écarter un ou plusieurs candidats au titre.