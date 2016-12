Angleterre - Cardiff : Chamakh à la relance au Qatar ?

Ecarté par son entraîneur à Cardiff, Marouane Chamakh pourrait rebondir du côté du Qatar.

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Deux mois après avoir posé ses valises au Pays de Galles pour se relancer, Marouane Chamakh pourrait déjà quitter le club de Cardiff City. Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Crystal Palace, l’international marocain (64 sélections) a choisi de rejoindre le Championship (deuxième division anglaise) pour avoir du temps de jeu. Problème, l’ancien Bordelais n’est apparu qu’à deux petites reprises cette saison. Son entraîneur Neil Warnock, a clairement fait entendre à son joueur qu’il devait se mettre en quête d’un nouveau point de chute, au même titre que son coéquipier Kieran Richardson. « Je pense que les deux joueurs réalisent que je veux amener des nouveaux joueurs, a expliqué Neil Warnock au Wales Online. Et ce sont deux joueurs qui allégeront la masse salariale. Donc il y a de fortes chances qu’on se sépare d’eux. »

Warnock : « Il peut faire fortune au Qatar »

A 32 ans, la carrière du natif de Tonneins est proche de la fin. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière en Angleterre, l’ancien joueur d’Arsenal pourrait choisir une destination plus exotique à en croire son entraîneur. « Chamakh peut faire fortune au Qatar ou dans cette zone. Il a reçu des offres énormes, quasi impossibles à refuser ». Après Bordeaux, Arsenal, West Ham, Crystal Palace et donc Cardiff City, Marouane Chamakh serait sur le point de relever un nouveau challenge.