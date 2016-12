Angleterre - Arsenal : Un transfert à l'OM ? Debuchy ne dit pas non

Le défenseur international français d'Arsenal Mathieu Debuchy confie dans L'Equipe ce jeudi son souhait de quitter les Gunners cet hiver. Et pourquoi pas pour rejoindre l'OM.

Quinze. C’est le total de minutes que Mathieu Debuchy a jouées avec Arsenal en compétition officielle depuis le début de saison. C’était contre Bournemouth le 27 novembre, et le défenseur international français (31 ans, 27 sélections) s’était blessé à la cheville dès le début de la partie. L’ancien Lillois n’est toujours pas remis de cette blessure, mais espère pouvoir quitter les Gunners cet hiver, avec un transfert et non un prêt si possible. « Ma situation ne correspond pas à celle que j’espérais, mais c’est le football… Il y a eu des faits, des blessures et des choix du coach qui ont fait que n’ai pas joué. (…) J’ai eu des opportunités en fin de Mercato (estival). Malheureusement, le club n’a pas voulu me libérer. J’ai fait une bonne préparation, je me suis donné à fond mais, dès le premier match, je n’étais pas dans le groupe. Ça m’a mis un coup derrière la tête. Je me suis dit que ça partait mal », confie Debuchy dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi.

Debuchy : « J’ai envie de relever un nouveau challenge »

Les relations avec Arsène Wenger, qui avait refusé de le prêter à Manchester United l’hiver dernier (« Pour moi, c’était presque inespéré mais le coach a dit non. C’est quelque chose que je n’ai pas apprécié, alors que je ne vois pas quel était son intérêt »), sont désormais très fraiches. « On se salue, on se dit bonjour, rien de plus », reconnait le Nordiste, qui espère désormais trouver une porte de sortie au plus vite. « J’ai envie de relever un nouveau challenge, de me remettre dans le bain, de faire tout simplement mon métier correctement. (…) Je ne suis pas réfractaire à un retour en France. Il faudra voir ce qui se présente. J’ai une famille, quatre enfants, ça entre en ligne de compte. C’est pour ça, par exemple, que je n’ai pas donné suite à des contacts en Turquie », dévoile celui qui avait beaucoup apprécié son prêt à Bordeaux en fin de saison dernière. Prêt qui s’était terminé sur une blessure et un forfait pour l’Euro.

Debuchy : « Marseille reste l’un des plus grands clubs de L1 »

Evoquer la France revient bien sûr à évoquer l’OM, où Rudi Garcia, coach de Debuchy pendant sa période dorée lilloise, officie. Et le défenseur ne ferme pas du tout la porte au club phocéen. « Honnêtement, je ne sais pas où ça en est. J’ai dit à mes agents de ne revenir vers moi que s’il y avait quelque chose de concret. Même si les résultats ont été un peu difficiles, Marseille reste l’un des plus grands clubs de L1. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien. » Jacques-Henri Eyraud, qui cherche un défenseur, sait ce qu’il lui reste à faire.