Angleterre - Arsenal : La réponse de Wenger à Debuchy

Au lendemain de la sortie médiatique de Mathieu Debuchy dans les colonnes de L'Equipe, son entraîneur à Arsenal Arsène Wenger a tenu à lui répondre.

Deux jours avant la réception de Crystal Palace pour le Nouvel An (19eme journée de Premier League), Arsène Wenger tenait sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce vendredi, et des questions lui ont été posées sur la récente sortie médiatique de Mathieu Debuchy. Jeudi, dans les colonnes de L’Equipe, le défenseur international français (31 ans, 27 sélections) s’en était pris à son entraîneur, révélant qu’ils « se disaient bonjour, rien de plus », et que le coach l’avait empêché d’être prêté à Manchester United il y un an, et qu’il avait finalement dû partir à Bordeaux.

Wenger : « C’est surprenant d’entendre des choses comme ça »

Visiblement, l’entraîneur alsacien n’a pas trop apprécié cette interview. « Nous nous parlons. Il y a de la communication avec tous les joueurs. C’est une interview d’un joueur frustré par les blessures. Quand vous êtes blessé, vous ne pouvez pas jouer. Je lui ai donné l’opportunité d’aller à Bordeaux en prêt l’année dernière, mais personne n’est revenu vers lui cet été, ni la Fiorentina, ni l’Espanyol. Certaines choses dans cet article sont fausses. Il faut le prendre avec un peu de distance. Manchester United n’a pas fait d’offre pour lui, c’est faux. C’est surprenant d’entendre des choses comme ça », a déclaré le manager à la tête d’Arsenal depuis vingt ans. Plus que jamais en froid avec son entraîneur, Debuchy veut partir cet hiver, dans le cadre d’un transfert et non d’un prêt. On doute que Wenger lui ferme la porte, cette fois-ci…