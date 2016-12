Allemagne : Un trophée pour Dembélé

Auteur de deux buts et deux passes décisives, Ousmane Démbélé a été élu joueur du mois de décembre en Bundesliga.

Encore inconnu du grand public il y a un un an, Ousmane Dembélé franchit les paliers un par un. Titulaire avec Rennes la saison passée, appelé en équipe de France en septembre, voilà désormais qu’il arrive à s’imposer à Dortmund à seulement 19 ans. Auteur d’un mois de décembre plein, avec deux buts et deux passes décisives, le natif de Vernon a été élu joueur du mois en Bundesliga. Il remporte assez nettement cette distinction avec 47% des suffrages, devant Thiago Alcantara (25%) et Robert Lewandowski (23%).