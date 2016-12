Afrique du Sud : Ephraim Mashaba limogé pour "indiscipline" !

C’était dans l’air depuis sa suspension en novembre dernier suite à la rencontre qui a mis aux prises les Bafana Bafana au Sénégal dans le cadre des qualifications pour le Mondial-2018 (2-1), c’est désormais officiel, Ephraim ‘Shakes’ Mashaba n’est plus le sélectionneur de l’Afrique du Sud.

En effet, le technicien de 66 ans a été limogé ce jeudi pour «indiscipline, mauvaise conduite et irrespect des règles fédérales» comme l’a affirmé la Fédération sud-africaine de football (SAFA) via un communiqué publié sur son site officiel.

En poste depuis juillet 2014, l’expérimenté technicien s’était vu reprocher sa mauvaise conduite envers le président et le directeur exécutif de la SAFA. Les instances locales se trouvent donc à la recherche d’un sélectionneur, dont l’objectif sera de guider les Bafana Bafana lors de la suite des éliminatoire du Mondial Russe.

Coach Mashaba has been found guilty of professional misconduct, gross insubordination & violating SAFA’S Comms Policy @SAFA_net @DChimhavi

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) 22 décembre 2016