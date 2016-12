Adebayor vers Montpellier ?

Emmanuel Adebayor va-t-il enfin faire un (vrai) retour en Ligue 1 ? Tout près de rejoindre le Championnat de France sous le maillot lyonnais cet été, avant que Bruno Genesio ne s’y oppose, l’attaquant togolais pourrait finalement, selon L’Equipe, se relancer à Montpellier.

Frédéric Hantz, le coach héraultais, n’a pas rejeté l’éventualité. « Du fait de l’indisponibilité de Ninga ( il a été victime d’une rupture des ligaments croisés, NDLR), il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats, a confié l’entraîneur, avant d’ajouter : « Si c’est Adebayor, je ferai le maximum pour qu’il soit le meilleur possible. Si c’est un autre, je ferai… la même chose. »

Adebayor ne fait pas l’unanimité

Problème, Louis Nicollin, le président du club, n’est pas emballé par cette option. « Nous, on n’a pas trop envie. On a assez dépensé de sous cette année. » L’ex Citizen est pourtant libre depuis l’été dernier. Mais ses prétentions salariales élevées ont de quoi refroidir les dirigeants du MHSC. Et pour ne rien arranger, Adebayor souhaiterait disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Togo. La cellule de recrutement du club aurait, de toute façon, donné la priorité à l’arrivée d’un défenseur. Le Polonais Jaroslaw Jach, international Espoirs du Zaglebie Lubin, et Lindsay Rose, indésirable à Lorient, seraient pistés.