26 joueurs africains de Premier League prendront par à la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février.

La Côte d’Ivoire est en tête des représentants du championnat anglais avec cinq joueurs, à savoir Eric Bailly, Max Alain Gradel, Wilfried Bony, Wilfried Zaha, et Lamine Koné.

Suivent de très près le Sénégal avec quatre joueurs ( Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, et Mame Biram Diouf), et le Ghana ( André Ayew, Jordan Ayew, Jeffrey Schlupp, et Daniel Amartey )

Islam Slimani, Riyad Mahrez, et Adlène Guedioura représenteront l’Algérie alors que Benik Afobé et Dieumerci Mbokani défendront les couleurs de la RD Congo.

L’Egypte devrait rallier le Gabon avec dans ses bagages Ramadan Sobhi de Stock City, El Nenny d’Arsenal, et Al Mohammedy de Stoke City.

Le Maroc compte que deux joueurs qui disputeront la CAN 2017 ( Sofiane Boufal, Nordine Amrabat )

Certains pays du continent n’ont qu’un seul joueur en Premier League, comme la Tunisie de Wahbi Khazri, le Gabon de Didier Ndong, et le Mali de Bakari Sako.